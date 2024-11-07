В Ленобласти ремонтируют участок трассы Ушково – Гравийное

Сейчас рабочие занимаются водоотведением В Приозерском районе Ленобласти завершается первый этап дорожных работ на участке трассы Ушково – Гравийное, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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