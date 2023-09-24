Ситуация с Даней Милохиным вызвала один очень интересный вопрос, который почему-то никто так и не задал.
Милохин – улетел, но остался вопрос: кто «отмазывал» его 3 года от армии
Комментарии
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Владимир Алтайцев
читать сперва научитесь, а уж потом мне нотации будете читать.Повторяю, для меня едино омерзительны , что танька милохина, что сбежавший за рубеж айтишник, если он лил помои на Россию.Так доходит? Где здесь одна гребёнка
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6 час.
Надежда Белугина
Советы как мне прочесть Ваш текст, оставьте при себе. Ещё не знаете, высказывались айтишники или нет, а уже едино Вам они омерзительны. Уже презираю заранее на всякий случай - вот Ваше мнение. Сам -то чем хорош? Ждун или сидун- и всё.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Читать не умеешь, дурища феноменальная. Пшла вон тупица, не понимающая смысла написанного.
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6 час.
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