Милохин – улетел, но остался вопрос: кто «отмазывал» его 3 года от армии

читать сперва научитесь, а уж потом мне нотации будете читать.Повторяю, для меня едино омерзительны , что танька милохина, что сбежавший за рубеж айтишник, если он лил помои на Россию.Так доходит? Где здесь одна гребёнка

Надежда Белугина

Советы как мне прочесть Ваш текст, оставьте при себе. Ещё не знаете, высказывались айтишники или нет, а уже едино Вам они омерзительны. Уже презираю заранее на всякий случай - вот Ваше мнение. Сам -то чем хорош? Ждун или сидун- и всё.