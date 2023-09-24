Спички - не игрушка

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Милохин – улетел, но остался вопрос: кто «отмазывал» его 3 года от армии

Милохин – улетел, но остался вопрос: кто «отмазывал» его 3 года от армии

Ситуация с Даней Милохиным вызвала один очень интересный вопрос, который почему-то никто так и не задал.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
читать сперва научитесь, а уж потом  мне нотации будете читать.Повторяю, для  меня  едино омерзительны , что танька милохина, что сбежавший  за рубеж айтишник, если  он  лил помои на Россию.Так  доходит? Где  здесь одна  гребёнка
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6 час.
Надежда Белугина
Советы как мне прочесть Ваш текст, оставьте при себе. Ещё не знаете, высказывались айтишники или нет, а уже едино Вам они омерзительны. Уже презираю заранее на всякий случай - вот Ваше мнение. Сам -то чем хорош? Ждун или сидун- и всё.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Читать не умеешь, дурища  феноменальная. Пшла вон тупица, не понимающая  смысла написанного.
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6 час.

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