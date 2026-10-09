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Мировое обозрение

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В Минцифры назвали новый ориентир для цен на связь: Дороже ЖКХ не станет

В Минцифры назвали новый ориентир для цен на связь: Дороже ЖКХ не станет

Главное в тезисах: Ориентир задан: Минцифры официально заявило, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ.

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