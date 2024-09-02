Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дальний Восток: Ветеран пытался убить себя из-за издевательств мигрантов

Дальний Восток: Ветеран пытался убить себя из-за издевательств мигрантов

Из жизни Фото: Freepik.com Во Владивостоке продолжается расследование уголовного дела в отношении мигрантов, которые чуть было не сгубили ветерана, вернувшегося из-за "ленточки" без руки.

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Комментарии
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Александр Денисов
И что, после всего этого менты не суки! Мастурбеков на кол, а того капитана на СВО. Пусть ему там мозги проветрят.
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1 час.
лина любимцева
Так все-таки мигранты...А то вчера в статье писали, что это  &quot;один местный житель&quot;...  ПОЧЕМУ у нас начинают делать хорошую мину при плохой игре и нагло врать?!! И к чему это приведет?
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8 мин.
лл
лина любимцева
Капитана тоже на зону лет на 15... НА ХРЕН в СВО предатели?!!
Ответить
8 мин.

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