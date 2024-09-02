Из жизни Фото: Freepik.com Во Владивостоке продолжается расследование уголовного дела в отношении мигрантов, которые чуть было не сгубили ветерана, вернувшегося из-за "ленточки" без руки.
Дальний Восток: Ветеран пытался убить себя из-за издевательств мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
И что, после всего этого менты не суки! Мастурбеков на кол, а того капитана на СВО. Пусть ему там мозги проветрят.
Ответить
1 час.
лина любимцева
Так все-таки мигранты...А то вчера в статье писали, что это "один местный житель"... ПОЧЕМУ у нас начинают делать хорошую мину при плохой игре и нагло врать?!! И к чему это приведет?
Ответить
8 мин.
лл
лина любимцева
Капитана тоже на зону лет на 15... НА ХРЕН в СВО предатели?!!
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии