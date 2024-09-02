Дальний Восток: Ветеран пытался убить себя из-за издевательств мигрантов

Александр Денисов И что, после всего этого менты не суки! Мастурбеков на кол, а того капитана на СВО. Пусть ему там мозги проветрят.

лина любимцева Так все-таки мигранты...А то вчера в статье писали, что это "один местный житель"... ПОЧЕМУ у нас начинают делать хорошую мину при плохой игре и нагло врать?!! И к чему это приведет?