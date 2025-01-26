Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни сообщила, что муж в тяжелом состоянии

Екатерина Ченни, жена итальянца Джанни Ченни, захваченного украинскими военными под Купянском, рассказала РИА «Новости», что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове.
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