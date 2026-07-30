Российский топливный союз сообщил правительству о проблемах частных АЗС

Независимые АЗС пожаловались правительству на сложности с закупкой топлива и перебои с поставками. По данным Российского топливного союза, частные заправки вынуждены покупать нефтепродукты значительно дороже биржевых цен или вовсе остаются без них.
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