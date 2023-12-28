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Омбудсмен Титов: ресторанам нужно разрешить торговать алкоголем навынос

Омбудсмен Титов: ресторанам нужно разрешить торговать алкоголем навынос

Заведениям общепита нужно разрешить продавать алкоголь на вынос. С такой инициативой выступили уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, сообщила газета РБК.

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