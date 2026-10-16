В рядах ВСУ на харьковском направлении возросли случаи небоевых потерь: Telegram-канал "Северный ветер" сообщает, что в 50-й отдельной механизированной бригаде как минимум пять солдат скончались от хронических заболеваний на фоне нехватки еды.
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