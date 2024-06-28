Пассажиры омского транспорта жалуются на валидаторы, беззвучно списывающие деньги сразу за несколько поездок.
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Пассажиры омского транспорта жалуются на валидаторы, беззвучно списывающие деньги сразу за несколько поездок.