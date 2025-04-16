Трамп «в полупозиции»

Похоже на то, что мирные переговоры по Украине вышли на финишную прямую. Нет, не в плане выработки окончательного решения — Россия утверждает, что всё ещё только обговаривается — а с точки зрения стороны, которую в итоге примет Трамп: Москва или Киев.