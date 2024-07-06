В Финляндии подскочили цены на древесину из-за антироссийских санкций

Global Look Press/FB-Rose/http://imagebroker.com/#/search/ Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за антироссийских санкций и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, сообщает финский канал MTV.
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