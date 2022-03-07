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Глава МИД ЕС Боррель заявил европейским журналистам, что с санкциями надо притормозить

Глава МИД ЕС Боррель заявил европейским журналистам, что с санкциями надо притормозить

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: Журналист задал вопрос главе МИД ЕС Боррелю «Какие санкции к России Евросоюз введет завтра?» И получил неожиданный ответ: «Я понимаю, что для вас важны новые санкции.

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