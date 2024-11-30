В Госдуме предложили усилить наказание за антисанитарию в квартире

Для решения этой проблемы есть две основных стратегии.Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил ужесточить меру ответственности за нарушение санитарных норм в жилых помещениях, в том числе вернуть в законодательство положение о принудительном изъятии жилья.