Подсчитано, на сколько подорожали за год медицинские услуги в Карелии

Стоимость медицинских услуг выросла в Карелии за год, в среднем, на 18,7%. Это следует из сравнения результатов мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом в марте 2023 и аналогичном месяце 2024 года.
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