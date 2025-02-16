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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Публичный тест EVE Frontier завершится 24 февраля, вход для всех желающих Начавшее...

Публичный тест EVE Frontier завершится 24 февраля, вход для всех желающих Начавшее...

Публичный тест EVE Frontier завершится 24 февраля, вход для всех желающихНачавшееся 14 февраля закрытое альфа-тестирование EVE Frontier, новой части вселенной EVE, будет активно до 24 февраля, предоставляя игрокам уникальный шанс оценить новинку.

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