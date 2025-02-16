Публичный тест EVE Frontier завершится 24 февраля, вход для всех желающих Начавшее...

Публичный тест EVE Frontier завершится 24 февраля, вход для всех желающихНачавшееся 14 февраля закрытое альфа-тестирование EVE Frontier, новой части вселенной EVE, будет активно до 24 февраля, предоставляя игрокам уникальный шанс оценить новинку.
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