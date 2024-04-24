Небензя: Россия предлагает обсудить идею наблюдателей ООН в Газе

Следует обсудить конкретные меры для прекращения огня Совет Безопасности Организации Объединённых Наций мог бы вернуться к идее более активного подключения Органа ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия (ОНВУП) к ситуации в секторе Газа.
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