THQ Nordic анонсировала Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin — мрачный ролевой боевик в духе God of War про последнего выжившего Черепашку-ниндзяИздательство THQ Nordic и разработчики из немецкой Black Forest Games, известной по ремейкам Destroy All Humans!, на шоу THQ Nordic Digital Showcase 2023 анонсировали игру по мотивам комикса Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.