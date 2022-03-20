Графический Крым 60-х годов: в Керчи открылась выставка Петра Столяренко

В Картинной галерее в Керчи открылась выставка «Графика Петра Столяренко. Крым 1960-х». Этого крымского художника называют современным классиком и советским постимпрессионистом, чьё творчество разносторонне отображает богатство крымской природы.
В Картинной галерее в Керчи открылась выставка «Графика Петра Столяренко. Крым 1960-х». Этого крымского художника называют современным классиком и советским постимпрессионистом, чьё творчество разносторонне отображает богатство крымской природы.
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