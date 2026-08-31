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Минфин США ответил на вопрос о том, сколько ещё ждать обрушения экономики Ирана

Минфин США ответил на вопрос о том, сколько ещё ждать обрушения экономики Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент ответил на вопрос журналистов о том, сколько нужно ещё ждать до момента, когда иранская экономика рухнет.

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