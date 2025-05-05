В Усть-Илимском районе спасли рыбаков, провалившихся под лед на болотоходе

В Усть-Илимском районе спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд на болотоходе. 3 мая несмотря на запрет, мужчины выехали на рыбалку на Усть-Илимское водохранилище, где их техника проломила тонкий лёд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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