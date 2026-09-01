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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Ростова» Альба: «ЦСКА был лучше в первые 60 минут, затем мы вырвались вперед – больше атаковали, заработал прессинг. Иногда не забиваем, но сегодня реализация не подвела»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе над ЦСКА (2:0) в FONBET Кубке России.

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