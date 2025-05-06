Россия Герое Дамир Йосыпов бабасы - Бөек Ватан сугышы ветераны турында сөйләде

2 майда Сочида VIII Бөтенроссия фәнни-гамәли конференция - «Гаспралы укулары» узды. Фәнни чарада Милли Шура рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров, Краснодар крае хөкүмәте һәм Сочи шәһәре хакимияте, төрле дин оешмаларының вәкилләре катнашты.
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