«Не собираются останавливаться»: сбежавший из Угледара офицер ВСУ выступил с предупреждением

Взятие Угледара позволило Армии России овладеть стратегически важным преимуществом, заявил в эфире львовского телеканала NTA сбежавший из Угледара пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка.
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