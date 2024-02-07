5 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПРОДЛЯТ ТВОЮ ЖИЗНЬ НА ГОДЫ

Да что мы такое говорим?! Какие пять минут? Как ты их сумеешь оторвать от своей насыщенной биографии и потратить на такое занудство, как, тьфу-тьфу-тьфу, здоровый образ жизни?! Нет, на любое из нижеприведенных оздоровительных мероприятий тебе понадобится меньше пяти минут — в этом-то вся и прелесть! 1.