Троянский конь России

– Тук-тук-тук! – Кто? – Италия. в пальто! Пустите погреться! На улице холодно и сыро, а у меня совсем нет газа! Пожалейте сирую и убогую, согрейте, накормите, дайте денег! – Эй, Италия, ты случайно адресом не ошиблась? В приличный дом стучишься, не в сиротский приют! Совесть у тебя есть? Нами поставленного премьер-министра выгнала, совсем перестала Украине помогать, а теперь у нас же и денег просишь? – Так я же от нужды большой, Европа! Твой ставленник меня до ручки довёл, ещё немного и коленом под зад отправил бы на паперть побираться, пришлось ему самому указать на дверь! Народ бунтует, не хватало нам ещё революции! Ну, не можем мы жить по вашей указке, не тянем мы ваш якорь по степям Украины, нам самим бы кто помог! – Что-то твой итальянский не слишком хорош! Ты там случайно с русскими не вась-вась? Я ведь твою натуру знаю, не нам, так русским отдашься, лишь бы пузо на солнышке греть, да вино попивать! – Ни-ни, ты же знаешь, Европа, я в завязке – больше никаких русских! От них одни проблемы – как приедут, начинают пьянствовать, драться, деньгами.