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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Составила завещание после беседы с астрологом за 110 тыс. рублей: Как живет с биполяркой Юлия Ахмедова

Шоу-бизнес: Составила завещание после беседы с астрологом за 110 тыс. рублей: Как живет с биполяркой Юлия Ахмедова

В своих выступлениях комик Юлия Ахмедова часто затрагивает личные темы, рассказывая публике о страхе остаться одной, неудачных свиданиях и своих психологических проблемах.

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