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В Кремле сообщили, что у США нет политической воли или желания вести переговоры с Россией

В Кремле сообщили, что у США нет политической воли или желания вести переговоры с Россией

Песков подчеркнул, что Вашингтону прекрасно известна позиция президента ПутинаКремль пока не фиксирует желания или политической воли у США к переговорам с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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