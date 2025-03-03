Ржавая Нива от главы Мытищ Купецкой: История, которая стала головной болью, получила продолжение

Yur-gazeta.Ru В конце февраля Юлия Олеговна решила предстать в образе благодетельницы. В окружении камер и под ликующие возгласы пресс-секретарей она торжественно передала автомобиль "Нива" пограничникам.
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