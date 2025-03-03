Ржавая Нива от главы Мытищ Купецкой: История, которая стала головной болью, получила продолжение

ALEKSANDR ROGOV

Почему эта тварь ещё не сидит на нарах? Интересный вопрос, который надо адресовать губернатору Московской области!Правильно! Ворьё, взяткополучатели и враги России, вот основной контингент чиновников на всех уровнях! И пока не будет в законе статьи о конфискации ( в том числе и у родственников) и сроках вплоть до пожизненного они не будут бояться хапать и вредить России!