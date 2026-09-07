Везикулы нейтрофилов помогли Candida albicans скрыться от иммунных клеток

Международная группа из университетов Вюрцбурга, Йены и Института Лейбница по естественным наукам и инфекционным болезням (Leibniz-HKI) обнаружила, что внеклеточные везикулы нейтрофилов — крошечные пузырьки, которые нейтрофилы выделяют в окружающую среду, — могут переноситься к клеткам гриба Candida albicans и мешать их поглощению иммунными клетками.