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Царьград

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Азербайджан выдал России главаря группировки, нападавшей на прохожих в Петербурге

Азербайджан выдал России главаря группировки, нападавшей на прохожих в Петербурге

Баку экстрадировал одного из участников систематических нападений на прохожих. Ему грозит до 13 летВ Россию привезли под конвоем одного из главарей группировки, которая долгое время держала в страхе петербуржцев.

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