´Родилась у нас идея и отличная затея - совершить велопробег´ (об участии в городском велопробеге).

В Бобруйске 1 мая в честь праздника Труда состоялся велопробег, в котором приняли участие представители городской власти, жители нашего города, члены трудовых коллективов разнообразных предприятий и организаций города, учреждений образования и здравоохранения.
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