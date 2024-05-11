Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

´Родилась у нас идея и отличная затея - совершить велопробег´ (об участии в городском велопробеге).

´Родилась у нас идея и отличная затея - совершить велопробег´ (об участии в городском велопробеге).

В Бобруйске 1 мая в честь праздника Труда состоялся велопробег, в котором приняли участие представители городской власти, жители нашего города, члены трудовых коллективов разнообразных предприятий и организаций города, учреждений образования и здравоохранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх