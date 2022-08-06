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«Вегас» продлил Колесара на 3 года с кэпхитом 1,4 млн долларов, избежав арбитража

«Вегас» продлил Кигана Колесара на 3 года с кэпхитом 1,4 млн долларов. Стороны избежали арбитражного слушания, намеченного на 10 августа.

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