Давно пора выбросить: эти предметы интерьера притягивают беду и несчастье в дом Евгения КомароваВ условиях стремления создать уют и гармонию в собственном жилище, особое внимание стоит уделить предметам интерьера, которые могут способствовать накоплению негативной энергии.