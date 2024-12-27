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Второй приход Трампа в Европу

Второй приход Трампа в Европу

Меня не оставляет ощущение, что громкие заявления Дональда Трампа о присоединении к Соединенным Штатам Гренландии и Канады — это продолжение предвыборной риторики, предназначенное исключительно для внутренней аудитории.

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