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Суд дал жителю Подмосковья 14 лет за организацию диверсий в интересах Украины

Суд дал жителю Подмосковья 14 лет за организацию диверсий в интересах Украины

Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 году по заданиям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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