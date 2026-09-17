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Калужские новости

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Инвестиции в Калужской области за полгода снизились на 19,1%

Инвестиции в Калужской области за полгода снизились на 19,1%

За полгода в регионе вложили 62,1 млрд рублей, что на 19,1% меньше, чем годом ранее. Одной из причин власти называют высокие ставки по кредитам.

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