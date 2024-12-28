Депутат Немкин: решение о запрете звонков с IP-телефонии обеспечит безопасность

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT заявил, что решение правительства о запрете звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны направлено на обеспечение безопасности граждан и борьбу с растущей угрозой телефонного мошенничества.