Китай протестует против 17-го пакета санкций ЕС в отношении России

Китай выразил недовольство новыми санкциями ЕС против России, назвав их необоснованными. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о подготовке 18-го пакета санкций, чтобы побудить Россию к миру, на что Мария Захарова ответила, что Москва на ультиматумы не реагирует.
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