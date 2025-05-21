Китай протестует против 17-го пакета санкций ЕС в отношении России

Китай выразил недовольство новыми санкциями ЕС против России, назвав их необоснованными. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о подготовке 18-го пакета санкций, чтобы побудить Россию к миру, на что Мария Захарова ответила, что Москва на ультиматумы не реагирует.