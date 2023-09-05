"Русских в Армении не будет". Пашинян успешно выполняет заказ США

Очевидные же вещи товарищ говорит. Не раз я в комментах писал, что пока наши начальники бездействовали под лозунгом "а куда они на фиг денутся", Штаты 30 лет плодотворно работали. Почти два поколения сформировались под их непосредственным влиянием. А мы пожинаем плоды их деятельности у наших границ. С Грузией отвоевали, с Хохляндией воюем, Казахстан и Молдова практически откололись, Киргизия и Армения откалываются. Кто следующий в очереди? Не, хорошо Штаты поработали, на 100% воспользовались нашим пофигизмом.

Сергей Кочегаров

На всём постсоветском пространстве одни и те же лозунги. Нажрутся печенюшек и визжат как свиньи или блеют как бараны: "хотим самостоятельности, хотим в Европу, хотим в НАТО, хотим жить, жрать, пить, но не работать. Русские вон из нашего дома (хотя чей это дом вопрос спорный), но денег нам дайте, хлеба и зрелищ хотим... Хотим... Хотим!!! И только русскому терпению пока нет конца. Не гонят русские армян в Армению, азербайджанцев в Баку, таджиков в Душанбе и прочих к бене матери на их этническую родину. Но всякому терпению есть предел и русскому тоже. Закончится он и пойдете вы с протянутой рукой мимо НАТО, мимо Европы, мимо Жизни туда, куда даже Макар коров не гонял. И будет так!