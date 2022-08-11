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Bloomberg констатировал победу России на энергорынках вопреки санкциям

Bloomberg констатировал победу России на энергорынках вопреки санкциям

Объемы производства нефти в России, а также ее стоимость на мировых отраслевых рынках свидетельствуют о том, что Москва смогла одержать победу в санкционном противостоянии со странами Запада, заявил обозреватель Хавьер Блас в статье для Bloomberg.

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