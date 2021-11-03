ЕС и США объединяются против «грязной» стали с Китая

Соединенные Штаты и Европейский Союз в воскресенье завершили спор по поводу пошлин на сталь и алюминий и заявили, что будут работать над глобальным соглашением по борьбе с «грязным» производством и избыточными производственными мощностями в отрасли.
Соединенные Штаты и Европейский Союз в воскресенье завершили спор по поводу пошлин на сталь и алюминий и заявили, что будут работать над глобальным соглашением по борьбе с «грязным» производством и избыточными производственными мощностями в отрасли.
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