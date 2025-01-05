Nature: последний ледниковый период на Земле сопровождался масштабными пожарами

Американские ученые из Университета штата Орегон и Университета Колорадо в Боулдере при участии коллег из Швейцарии обнаружили, что последний ледниковый период на Земле сопровождался масштабными лесными пожарами.
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