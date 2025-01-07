Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Нет конечно,ещё раньше!Трамп назвал вино...
  • epobedimski
    Дурак!Арестович* раскры...
  • Александр
    Вот и обтекай. Ты же обосрался в теме. Жидко.Скрытая причина, ...

Президент UFC и соратник Трампа Дана Уайт вошел в совет директоров Meta

Президент UFC и соратник Трампа Дана Уайт вошел в совет директоров Meta

В совет директоров американской корпорации Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) вошел президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа Дана Уайт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх