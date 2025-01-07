Президент UFC и соратник Трампа Дана Уайт вошел в совет директоров Meta

В совет директоров американской корпорации Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) вошел президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа Дана Уайт.
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