В известном после мятежа ростовском СИЗО сработала пожарная сигнализация

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, известном после мятежа заключенных, сработала пожарная сигнализация. В электрощитовой административного здания на территории тюрьмы произошло короткое замыкание, об этом рассказал представитель ГУ МЧС России по Ростовской области, передает РИА Новости.