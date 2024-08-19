В известном после мятежа ростовском СИЗО сработала пожарная сигнализация

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, известном после мятежа заключенных, сработала пожарная сигнализация. В электрощитовой административного здания на территории тюрьмы произошло короткое замыкание, об этом рассказал представитель ГУ МЧС России по Ростовской области, передает РИА Новости.
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