Семейная ипотека для банкиров. Семьи без жилья: Кто зарабатывает на господдержке

С 1 октября Минфин запускает обновлённую семейную ипотеку: ставки от 2 до 12%, лимиты до 18 млн рублей.
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