ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 15.02.2023 день

Страна и люди

ДАНДЫКИН: БАЙДЕН ГОТОВИТ ЗЕЛЕНСКОГО К ВЕСЕННЕМУ НАСТУПЛЕНИЮ В ЗОНЕ СВО Президент США Джо Байден готовит главу Украины Владимира Зеленского к весеннему наступлению в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт Василий Дандыкин.