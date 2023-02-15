Страна и люди

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 15.02.2023 день

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 15.02.2023 день

  ДАНДЫКИН: БАЙДЕН ГОТОВИТ ЗЕЛЕНСКОГО К ВЕСЕННЕМУ НАСТУПЛЕНИЮ В ЗОНЕ СВО Президент США Джо Байден готовит главу Украины Владимира Зеленского к весеннему наступлению в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт Василий Дандыкин.

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