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ИА Регнум

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Суд Москвы взыскал у основателя «Миража» Литягина более 8 млн рублей

Суд Москвы взыскал у основателя «Миража» Литягина более 8 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск певицы, солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к композитору и основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более 8 млн рублей компенсации.

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