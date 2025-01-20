Без агрессии и страха: как подготовить собаку к приходу незнакомых для нее людей

Есть собаки, которые обожают новые знакомства и всегда рады, если к вам приходят гости. Например, лабрадоры, ретриверы, йорки — это представители добродушных пород, они ориентированы на человека и в большинстве случаев не прочь провести время за игрой даже с тем, кого почти не знают.