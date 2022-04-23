Очередной пленный боец 93 механизированной бригады ВСУ. Позывной «Светлячок», оператор ПЗРК.

Его отделение передвигаясь на БМП в лесополосе южнее Изюма не знало, что эту лесополосу уже заняли наши, а тех кто эту лесополосу оборонял, уничтожили.
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