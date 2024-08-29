В Челябинске приступили к работам второго этапа строительства лыжероллерной трассы

В Челябинске начался второй этап строительства лыжероллерной трассы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сейчас протяженность расположенной вблизи Карпова пруда трассы составляет 2,5 тысячи метров.
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